Uomini e Donne Tina Cipollari e Cosimo Dadorante di nuovo insieme | dove e cosa hanno fatto

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante hanno confermato il loro nuovo incontro dopo l’esperienza a Uomini e Donne. La storica opinionista ha confermato tutto pubblicando scatti e video inediti sui social, facendo sognare i fans che la vedono benissimo con l’imprenditore pugliese. Il web però si divide: è amicizia sincera o qualcosa di più? Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Il Trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Lo scorso maggio si è concluso il divertente esperimento televisivo ideato da Maria De Filippi: lo “speciale Trono di Tina”. Un’idea nata più per far sorridere il pubblico che per trovare realmente l’amore alla sua opinionista di punta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it