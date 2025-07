Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se sei un appassionato di Uomini e Donne e ti sei perso l'ultima puntata, niente paura! Scopri come e dove recuperare la replica dell’episodio più recente, così da rimanere sempre aggiornato sulle avventure dei tuoi protagonisti preferiti. Con tanti colpi di scena tra Trono Over e Trono Classico, non vorrai perderti nemmeno un dettaglio. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa...

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

