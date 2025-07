Uomini che amano le bionde ma sposano le more | quando la birra dice chi sei…

Uomini che amano le bionde ma sposano le more: un classico che si ripete anche tra le birre. Tra chi giura fedeltà alla Guinness, chi vive d’estate con una bionda in mano e chi cerca carattere in una rossa, la scelta della birra può svelare molto di noi. Ma cosa dice davvero la tua preferita di te? Forse, il vero segreto è tutto nel gusto che scegli.

C'è chi giura fedeltà alla Guinness, chi vive d'estate con una bionda in mano, e chi cerca carattere in una rossa. Ti sei mai chiesto cosa dice di te davvero la tua birra preferita?!? C'è una vecchia battuta che gira nei bar: Tutti amano le bionde, ma alla fine sposano le more. Vale anche per la birra? A quanto pare sì.

