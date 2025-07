Universiadi la delegazione Italiana di ginnastica Ritmica e Artistica a Rhine-Ruhr

Un’ondata di entusiasmo e talento si prepara a conquistare la Germania: la delegazione italiana di ginnastica ritmica e artistica, composta da ben 219 studenti-atleti, si appresta a brillare ai FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025. Una delle più numerose mai viste, questa squadra rappresenta l’eccellenza del movimento sportivo universitario italiano. Tra i protagonisti, ovviamente, anche le rappresentative della FederCusi, pronte a scrivere nuove pagine di successo.

