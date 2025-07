Universiade Rhine-Ruhr 2025 ufficializzata la delegazione italiana di scherma

È tutto pronto per l'emozionante avventura della scherma italiana all'Universiade Rhine-Ruhr 2025! Con 24 talentuosi atleti, la nostra delegazione si prepara a conquistare le pedane di Essen dal 17 al 23 luglio, portando in alto il tricolore tra le sfide internazionali. Un evento imperdibile che promette emozioni e successi: restate con noi per scoprire come la nostra scherma affronterà questa prestigiosa vetrina mondiale.

Saranno 24 i componenti della delegazione italiana all’Universiade che si terrà in Germania, a Rhine-Ruhr 2025, dal 17 al 23 luglio sulle pedane di Essen. La Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI), in collaborazione tecnica con 11 Federazioni Sportive Nazionali, ha ufficializzato la composizione della Delegazione Italiana Universitaria di scherma che parteciperà ai FISU World University Games Rhine-Ruhr 2025, in programma dal 16 al 27 luglio in Germania. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

