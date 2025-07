Unipi | Stop collaborazioni con Israele fa pulizia etnica contro i palestinesi

L'Università di Pisa fa un passo deciso contro le ingiustizie, approvando una mozione che condanna la pulizia etnica a Gaza e sospende le collaborazioni con enti israeliani. Questa scelta segna un impegno forte per i principi di giustizia e diritti umani, riflettendo la voce accademica contro ogni forma di oppressione. Con l’emanazione del provvedimento, l’ateneo dimostra come il mondo accademico possa essere un faro di sostenibilità e solidarietà internazionale.

Pisa, 11 luglio 2025 - Nella seduta odierna, il Senato Accademico dell’Università di Pisa ha approvato una mozione che – in coerente applicazione delle modifiche dello Statuto – ribadisce la condanna della pulizia etnica in corso a Gaza nei confronti della popolazione palestinese e si esprime sulle collaborazioni con il governo israeliano e con enti pubblici o privati israeliani. Di seguito il testo integrale della mozione: "Con l’emanazione del nuovo Statuto l’Università di Pisa ha voluto introdurre un esplicito richiamo alla pace come valore fondamentale, in un momento storico in cui assistiamo al proliferare nel mondo di guerre che coinvolgono estesamente la popolazione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unipi: "Stop collaborazioni con Israele, fa pulizia etnica contro i palestinesi"

