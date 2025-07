Unipi protagonista all' Expo di Osaka con un progetto su medicina e robotica

Unipisa brilla all’Expo di Osaka con un progetto rivoluzionario nel campo della medicina e robotica. La ricerca toscana, simbolo di innovazione e eccellenza, si prepara a catturare l’attenzione internazionale il 17 e 18 luglio, attraverso “T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany”. Un evento che rappresenta il connubio perfetto tra tecnologia, salute e arte, aprendo nuove frontiere per il futuro della cura e del benessere globale.

Pisa, 11 luglio 2025 - La ricerca made in Tuscany protagonista in Giappone con un progetto che unisce tecnologia d’avanguardia, salute e arte, nel segno dell’eccellenza scientifica. Il 17 e il 18 luglio all’ Expo di Osaka andrà in scena " T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany. Innovating for Saving, Empowering, and Connecting Lives ", progetto dedicato alle Scienze della Vita nato da un partenariato coordinato dall’Università di Firenze e composto dagli atenei di Pisa, Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO). 🔗 Leggi su Lanazione.it