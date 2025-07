Unione Industriali Napoli Meloni | Se il Sud cresce è beneficio per tutta la Nazione

L’Unione Industriali di Napoli si appresta a ospitare un evento cruciale che promette di fare la differenza: il meeting con Meloni, volto a sottolineare come la crescita del Sud rappresenti un vantaggio per l’intera Italia. «Scegliere Napoli è un segnale forte di sviluppo», afferma il presidente di Confindustria Emanuele. È l’inizio di un percorso che potrebbe trasformare il Mezzogiorno in un polo di innovazione e opportunità per tutto il Paese.

«La scelta è ottima di farla a Napoli, sarà sicuramente un'occasione di sviluppo per il Mezzogiorno» a parlare è il presidente di Confindustria Emanuele. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Unione Industriali Napoli, Meloni: «Se il Sud cresce è beneficio per tutta la Nazione»

