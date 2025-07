Unione europea | Bruxelles vuole finanziare il bilancio con le tasse sulle sigarette anche elettroniche Previsti aumenti del 20%

L'Unione Europea sta valutando una proposta audace: finanziare il suo enorme piano di ripresa, Next Generation EU, attraverso nuove tasse sulle sigarette elettroniche e sui prodotti del tabacco. Con aumenti previsti fino al 20%, questa iniziativa potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si finanziano le politiche comunitarie, coinvolgendo direttamente le tasche dei fumatori. Ma quali sono gli effetti e le implicazioni di questa scelta?

L’Unione europea cerca nuove risorse per ripagare il maxi-piano Next Generation EU, e stavolta l’idea arriva direttamente dalle tasche dei fumatori. Tra le ipotesi al vaglio della Commissione europea, spunta una proposta destinata a far discutere: utilizzare l’extragettito derivante dall’aumento delle accise sui prodotti da fumo per alimentare direttamente il bilancio dell’Unione. In altre parole, una parte delle tasse oggi incassate dai governi nazionali per sigarette, tabacco riscaldato, sigari e prodotti alla nicotina potrebbe finire direttamente nelle casse di Bruxelles. Appuntamento per il 16 luglio. 🔗 Leggi su Open.online