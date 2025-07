Unicredit finanzia un nuovo polo produttivo in Campania con un Minibond ESG da 4 Milioni

Unicredit si conferma protagonista nello sviluppo industriale italiano, finanzando un nuovo polo produttivo in Campania con un minibond ESG da 4 milioni di euro. L’accordo con GM Zincatura rappresenta un passo strategico per la crescita sostenibile e l’innovazione nel settore, creando un nuovo hub logistico tra Napoli e Bari. Un esempio vincente di investimento responsabile che apre nuove prospettive per l’economia locale e il futuro del Paese.

Accordo con gm zincatura per l’acquisizione di un sito industriale a Stranio: nuovo hub logistica legato all’alta velocitĂ Napoli – Bari. Napoli, 11 luglio 2025 – UniCredit sottoscrive integralmente un minibond ESG-linked da 4 milioni di euro, garantito al 77% dal Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale per conto del Mimit, emesso da GM Zincatura S.r.l., azienda specializzata nella zincatura a caldo di materiali in acciaio per edilizia e infrastrutture. L’operazione, della durata di dieci anni, con scadenza al 23 giugno 2035, finanzia un piano di investimenti complessivo di 5,6 milioni di euro, destinato all’acquisizione e valorizzazione di un nuovo sito produttivo a Striano in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

