unicef raddoppiato numero bambini malnutriti nel nord darfur

L'emergenza nel Nord Darfur si fa sempre più urgente: i numeri drammatici dell'Unicef rivelano un aumento del doppio dei bambini gravemente malnutriti tra gennaio e maggio 2024. Con il conflitto che dilaga e le epidemie che si diffondono, più di 40.000 piccoli rischiano la vita in soli cinque mesi. È il momento di agire con decisione per salvare le future generazioni da questa crisi devastante.

Il numero di bambini gravemente malnutriti nel Nord Darfur è raddoppiato tra gennaio e maggio rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre incalza il conflitto in tutto il Sudan e si diffondono epidemie. Lo denuncia l' Unicef rilevando un aumento del 46% del numero di bambini curati per malnutrizione acuta grave (Sam) in cinque Stati del Darfur in Sudan nel periodo. Solo nel Nord Darfur, nei primi cinque mesi di quest'anno, più di 40.000 bambini hanno avuto accesso alle cure, il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In 9 località su 13, il tasso di malnutrizione acuta ha superato i livelli di emergenza stabiliti dell'Oms.