Un’Estate da Re | biglietto scontato per la Reggia per gli spettatori della rassegna musicale

Vivi un’estate da re alla Reggia di Caserta, dove la magia della musica incontra la magnificenza dell’arte. In occasione della IX edizione di Un’Estate da Re, gli spettatori potranno godere di un biglietto scontato a soli 14 euro, dal 18 luglio fino alla fine della stagione. Non perdere questa straordinaria opportunità di immergerti in atmosfere uniche e di vivere un’esperienza culturale indimenticabile.

La magia della musica e la maestosità dell’arte si incontrano alla Reggia di Caserta: in occasione della IX edizione di Un’Estate da Re, tutti gli spettatori della rassegna potranno accedere al Complesso vanvitelliano con un biglietto ridotto a soli 14 euro. L’iniziativa sarà valida dal 18 al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: estate - biglietto - reggia - spettatori

Pisa, al mare in bus: dalla città alla costa con un biglietto da 2 euro per tutta l’estate - Quest’estate, goditi il mare senza pensieri! Grazie all’accordo tra il Comune di Pisa e Autolinee Toscane, potrai raggiungere la costa con un biglietto da soli 2 euro.

Cosa rende speciale un viaggio in treno? Sicuramente i paesaggi che scorrono fuori dal finestrino e la promessa di una destinazione da sogno. Con il Reggia Express, tornano le domeniche a bordo del treno storico che collega Napoli Centrale alla Reggia di Vai su Facebook

Reggia di Caserta, biglietto scontato per spettatori di “Un’Estate da Re”; Reggia di Caserta: biglietto ridotto per gli spettatori di Un’Estate da Re; Sere d'Estate alla Reggia.

Reggia di Caserta, biglietto scontato per spettatori di “Un’Estate da Re” - Gli spettatori di Un'Estate da Re 2025 potranno visitare la Reggia di Caserta con un biglietto "scontato" dal 18 al 31 luglio. Secondo pupia.tv

Un’Estate da RE 2025 alla Reggia di Caserta. Programma e biglietti - Il cartellone dell’edizione 2025 si articola in cinque serate principali, ciascuna dedicata a una forma espressiva diversa, tutte con inizio alle ore 21:00. Come scrive napolike.it