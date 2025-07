Under a Dark Sun la spiegazione del finale | chi ha ucciso Arnaud?

Under a Dark Sun, la serie che tiene col fiato sospeso gli appassionati, svela un finale sorprendente e ricco di colpi di scena. Chi ha realmente ucciso Arnaud? La risposta si cela tra i segreti oscuri della famiglia e le scelte dei personaggi, portando a una conclusione che cambia ogni supposizione. Scopriamo insieme il mistero dietro questa intricata vicenda, dove nulla è come sembra e ogni dettaglio conta.

La serie poliziesca francese di Netflix Under a Dark Sun ruota attorno a un intrigante mistero omicida che svela i segreti sepolti da tempo di una ricca famiglia. Originariamente intitolata “Qui Sème le Vent”, segue la storia di Alba, una madre single in fuga con il figlio Leo per sfuggire alle complicazioni del suo passato. Per questo motivo, è felice di trovare rapidamente lavoro come raccoglitrice di fiori nella prestigiosa tenuta Lasserre. Tuttavia, la fortuna presto si trasforma in un incubo quando il proprietario della tenuta, Arnaud, muore misteriosamente, incastrando Alba come principale sospettata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it