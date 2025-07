Under a Dark Sun è basato su storia vera? I Lasserre sono una famiglia reale?

Se ti appassiona il mistero e le storie di famiglia, "Under a Dark Sun" ti sorprenderà. Basato su eventi veri, il thriller francese svela i segreti nascosti di una famiglia disfunzionale e mette in discussione molte supposizioni. Ma i Lasserre sono davvero una famiglia reale? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe essere più sorprendente di quanto immagini.

Under a Dark Sun (titolo originale: Qui Sème le Vent) è un thriller poliziesco di Netflix in cui un omicidio porta alla luce i segreti sepolti da tempo di una famiglia disfunzionale. La serie francese è incentrata su Alba, una giovane madre single che si candida per un lavoro come raccoglitrice di fiori in una lussuosa tenuta in campagna per ricominciare una nuova vita con il figlio Leo. Tuttavia, le cose prendono rapidamente una brutta piega quando viene incastrata per l’omicidio del suo datore di lavoro, Arnaud Lasserre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it