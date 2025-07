Una visita guidata alla scoperta delle donne di Ravenna | storie di coraggio intrighi e passioni

Scopri le incredibili storie di donne che hanno fatto la storia di Ravenna in un viaggio tra passato e leggenda. Da Galla Placidia all’arte di suor Beatrice, dalla passione di Francesca da Polenta alle meraviglie della Chiesa di Sant’Apollinare, questa visita ti guiderà attraverso i luoghi simbolo della città . Un’occasione unica per immergersi in storie di coraggio, intrighi e passioni che ancora oggi affascinano. Preparati a scoprire Ravenna attraverso i suoi protagonisti più straordinari.

Un tour tra i luoghi simbolo di Ravenna per scoprire le storie di donne che hanno segnato la città e la storia. Dall’imperatrice Galla Placidia al Monastero di S. Stefano degli Ulivi, con le vicende di suor Beatrice (Antonia Alighieri) e Francesca da Polenta, fino alla Chiesa di Sant’Apollinare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

