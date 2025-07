Una società ha messo in vendita ‘pezzi’ di OpenAI in Europa Cos’è la tokenizzazione delle azioni

Una società europea ha venduto 8.216 pezzi di OpenAI tramite tokenizzazione delle azioni, aprendo nuove frontiere nel mondo degli investimenti. Robinhood, nota per il microtrading e i meme stock, ha introdotto uno strumento che collega le azioni a token su blockchain, suscitando reazioni contrastanti. Mentre alcuni vedono opportunità innovative, altri, come Sam Altman, mettono in guardia sui rischi senza regole chiare. Un panorama che potrebbe rivoluzionare il modo di investire, ma richiede attenzione e regolamentazione.

Robinhood, popolare app di microtrading resa famosa dal fenomeno ‘meme stock’, ha lanciato uno strumento che lega le azioni della società a token su una blockchain. Ira di Sam Altman: “Non approviamo l’operazione”. Siano: “Opportunità, ma anche rischi senza regole”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Una società ha messo in vendita ‘pezzi’ di OpenAI in Europa. Cos’è la tokenizzazione delle azioni

Una società ha messo in vendita 'pezzi' di OpenAI in Europa. Cos'è la tokenizzazione delle azioni