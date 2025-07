Una settimana a tutto basket con il Ronca City Playground 2025

Dal 14 al 18 luglio si disputerà l’ottava edizione del torneo di pallacanestro tre contro tre “Ronca City Playground 2025”, organizzato dall'associazione sportiva “Delio Fulgori” (partner logistico Aics Basket Forlì), che si svolgerà alla polisportiva Cimatti di Roncadello. Dal lunedì al giovedì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

