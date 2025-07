Una serata di musica vissuta sulla Scalinata Virgilio | I Komandanti in concerto

di eventi estivi che animano la città, offrendo a residenti e visitatori un'occasione unica di condividere emozioni e musica sotto le stelle. Non perdere questa serata speciale: un mix di energia, passione e ricordi che resteranno impressi nel cuore di tutti i presenti.

Brindisi si prepara a una notte di musica vissuta. Sabato 12 luglio, alle 21:30, la Scalinata Virgilio diventa scena aperta sul mare per il live de "I Komandanti", band che da anni dà voce, corpo e presenza al repertorio di Vasco Rossi. L'ingresso è libero. Il concerto si inserisce nel cartellone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: musica - vissuta - scalinata - virgilio

Una serata di musica vissuta sulla Scalinata Virgilio: I Komandanti in concerto; Il rock di Vasco accende Brindisi: “I Komandanti” in concerto alla Scalinata Virgilio per Meridiani d'Estate; #tempodestate2014: tutto il cartellone dell’estate brindisina.

Una serata di "musica vissuta" sulla Scalinata Virgilio: I Komandanti in concerto - Sabato 12 luglio, alle 21:30, la Scalinata Virgilio diventa scena aperta sul mare per il live de "I Komandanti", band che da anni dà voce, corpo e pr ... Scrive brindisireport.it

Il rock di Vasco accende Brindisi: “I Komandanti” in concerto alla Scalinata Virgilio per "Meridiani d'Estate" - 30, la Scalinata Virgilio, nel cuore del porto, farà da scenografia al concerto de ... Secondo brindisisera.it