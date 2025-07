Una serata di astronomia poesia e musica dal cosmo alla parola

Preparatevi a un'indimenticabile serata tra cieli stellati, versi poetici e note musicali: sabato 12 luglio alle 20.45, al Mulino Braida nel Biotopo delle Risorgive di Flambro, torna “Da Cosmo alla Parola” con la sua 17ª edizione. Un'occasione unica per riscoprire il fascino delle stelle e lasciarsi coinvolgere da emozioni che attraversano l’universo e la poesia. Non perdete l’opportunità di vivere una notte magica sotto le costellazioni!

Sabato 12 luglio, alle 20.45, Al Mulino Braida, nel Biotopo delle Risorgive di Flambro si svolgerà una serata di astronomia, poesia e musica: Da Cosmo alla Parola, giunta alla 17a edizione, per rinnovare il fascino della notte sotto le stelle, parlando di stelle. Gli astrofili Fabio Mariuzza e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: serata - astronomia - poesia - musica

Stupinigi sotto la Luna: una serata di astronomia e storia alla Palazzina di Caccia - In un’epoca in cui l'astronomia affascina sempre più giovani, "Stupinigi sotto la luna" si propone come un'esperienza unica.

CANTO NOTTURNO – LEOPARDI TRA TEATRO, PAROLE E MUSICA OGGI POMERIGGIO ALLE 18:30 – EX MATTATOIO, CAMPAGNANO DI ROMA Una serata speciale all’insegna della poesia, della riflessione e della bellezza delle parole di Giaco Vai su Facebook

Cefalù celebra la musica e le stelle: a Castello Bordonaro Mazzaforno il concerto “Absolutely… Ennio Morricone”; NOTTI DELLE STELLE - CALICI DI STELLE 2025; “Il loro grido è la nostra voce”: a Varese una serata di poesia e musica per la Palestina.

Le serate di Castelsecco: musica, astronomia e teatro sotto le stelle a ... - Cosa Fare Le serate di Castelsecco: musica, astronomia e teatro sotto le stelle a cura di Associazione di Castelsecco. Scrive lanazione.it

Diocesi: Bologna, domani sera “Poesia in musica – Musica in poesia” - È in programma per la serata di martedì 3 dicembre, a Bologna, “Poesia in musica – Musica in poesia”, evento culturale proposto dalla Chiesa di Bologna insieme alla Fondazione Blu ... Secondo agensir.it