Una notte di musica giochi e sapori a Robegano

oasi di musica, giochi e sapori, dove ogni angolo si anima sotto un cielo stellato. Preparati a vivere un’esperienza unica, tra luci cosmiche, atmosfere lunari e divertimento senza confini: martedì 15 luglio torna Robeganotturna, la serata che trasformerà il cuore di Robegano in un vero e proprio universo di emozioni. Non mancare a questa notte spaziale!

