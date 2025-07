Una Notte di Cuore incanta Pompei tra musica arte e solidarietà

Una notte di cuore ha illuminato Pompei, tra musica, arte e solidarietà, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi ha partecipato. Nell’incantevole cornice dell’Anfiteatro degli Scavi, simbolo della cultura antica, si è svolta la 13ª edizione di “Una Notte di Cuore”, un evento benefico che unisce emozioni e solidarietà. Un’occasione speciale che dimostra come la bellezza possa davvero cambiare il mondo.

POMPEI, 11 LUGLIO 2025 – Una serata destinata a restare nel cuore di chi l’ha vissuta. Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, uno dei luoghi simbolo della cultura antica, si è svolta ieri la 13ª edizione di “Una Notte di Cuore”, evento benefico promosso dalla Fondazione Achille Scudieri – fondata dall’ingegnere Paolo Scudieri – in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon e con il patrocinio della Regione Campania. L’iniziativa, che da oltre un decennio unisce spettacolo e impegno sociale, ha avuto come protagonista assoluto Claudio Baglioni. Il cantautore romano ha emozionato il pubblico con un concerto piano e voce che ha trasformato il sito archeologico in uno spazio di ascolto, bellezza e solidarietà. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Una Notte di Cuore incanta Pompei tra musica, arte e solidarietà

