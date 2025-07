una mail sbugiarda la sinistra sulle accuse a nordio e la richiesta di dimissioni diventa un boomerang

In un contesto in cui le accuse alla gestione di Nordio si facevano sempre più insistenti, una mail di Luigi Birritteri smaschera le false ricostruzioni dell'opposizione. Il documento, risalente al 19 gennaio, smentisce con forza le accuse di inefficienza e mette in discussione la richiesta di dimissioni del ministro, trasformando così un attacco in un clamoroso boomerang politico che potrebbe cambiare le sorti della vicenda.

Una mail di Luigi Birritteri, capo del Dag, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, a via Arenula nei giorni in cui Almasri veniva rimpatriato in Libia, smentisce le ricostruzioni contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio f atte dall'opposizione e da alcuni giornali di oggi. E' quanto sostiene ' Il Dubbio ' sottolineando che "alle 14.35 della fatidica domenica 19 gennaio, Birritteri scrive la seguente mail, destinata a un altro magistrato in servizio a via Arenula e, in copia, anche a Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del guardasigilli: riguardo al 'caso dell'arresto in Torino di Njeem Osama ElmasryAlmasry, co ncordo su una prima valutazione (fatti salvi i dovuti approfondimenti) inerente l'irritualità della procedura che sinora non vede coinvolto il ministero della Giustizia come autorità centrale competente'".