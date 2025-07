Una lunga serie di minacce e maltrattamenti in famiglia | un uomo finisce in carcere

Un caso di gravissimi maltrattamenti in famiglia scuote Fusignano, con un uomo finito dietro le sbarre. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno assicurato alla giustizia un 63enne rumeno, accusato di aver perpetrato una lunga serie di minacce e violenze. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di denunciare ogni episodio di abuso domestico. La sicurezza dei cittadini resta la priorità delle forze dell'ordine.

I Carabinieri della stazione di Fusignano hanno arrestato un 63enne rumeno in esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna. L'uomo è infatti indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce. L’allarme è scattato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

