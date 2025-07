Una Joya per Gasp | Dybala va di corsa I test fisici sono ok e ora è pronto per la Roma

Dybala corre verso la Roma con entusiasmo: dopo aver superato brillantemente i test fisici e medici, è pronto a mostrare il suo talento in serie A. Questa nuova avventura promette scintille, e tutti sono ansiosi di vederlo in campo. La passione e la determinazione dell'argentino sono la chiave per una stagione da protagonista: ora, il grande debutto è alle porte.

L'argentino ieri ha svolto una serie di esami atletici, oggi quelli medici. L'obiettivo è essere pronto per il via della A.

AS Roma Pellegrini, Dybala e la voglia di Roma Capitano e Joya al lavoro per tornare durante il ritiro. Gasp li aspetta, il futuro può essere loro

