Una donazione della Lilt per potenziare il Centro Oncologico Modenese

Grazie alla generosità della LILT e all’impegno dei volontari, il Centro Oncologico Modenese potrà contare su nuovi strumenti diagnostici all’avanguardia. Queste apparecchiature rappresentano un passo importante nella lotta contro il cancro, migliorando la qualità delle cure e il monitoraggio dei pazienti. La solidarietà concretizzata attraverso questa donazione dimostra come ogni gesto possa fare la differenza: insieme, possiamo potenziare la speranza e la cura.

I volontari della LILT Lega Italiana Lotta Tumori vicini al Centro Oncologico Modenese. L’Associazione ha donato il frutto delle iniziative di raccolta fondi dei volontari, tenutesi nel 2024 all’acquisto di apparecchiature per il monitoraggio dei pazienti. Si tratta di quattro monitor. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lilt - centro - oncologico - modenese

Giornata yoga in centro. Grazie ai volontari Lilt - Giornata di benessere e solidarietà in centro grazie ai volontari LILT. Donne di tutte le età, dalla nonna alla bambina, donne che hanno affrontato il cancro o che hanno accompagnato chi ha lottato per la vita, si sono ritrovate in piazzetta Teresina Tua Quadrio per una lezione di yoga dedicata a salutare l’estate e celebrare la vita.

Donazione della Lega Italiana Lotta Tumori per potenziare il Centro Oncologico Modenese; La solidarietà in pigiama: la LILT dona mille euro e kit LEGO ai piccoli pazienti del Policlinico di Modena; È morta Claudia Bega La Lilt Modena in lutto.

Donazione della Lilt per potenziare il Centro Oncologico Modenese - Società: Apparecchiature per il monitoraggio dei pazienti: si tratta di quattro monitor multi- Da lapressa.it

Una donazione della Lilt per potenziare il Centro Oncologico Modenese - L’Associazione ha donato il frutto delle iniziative di raccolta fondi dei volontari, tenutesi nel 2024 all’acqui ... sassuolo2000.it scrive