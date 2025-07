Una Cena da Veri Intenditori | Pasquale D’Ambrosio e Franco Pepe al 7Pines Resort Sardinia

Preparati a un’esperienza culinaria unica, dove l’eccellenza si fonde con la passione per il gusto. Lunedì 14 luglio, nel cuore di Baja Sardinia, il ristorante Capogiro del 7Pines Resort Sardinia ospita una serata speciale: una cena a quattro mani tra lo chef Pasquale D’Ambrosio e Franco Pepe, due maestri che trasformeranno ogni piatto in un capolavoro. Un evento imperdibile per chi desidera scoprire una nuova dimensione di sapori e raffinatezza.

Lunedì 14 luglio, nella suggestiva cornice di Baja Sardinia, andrà in scena un evento gastronomico di quelli che restano impressi. Al ristorante Capogiro del 7Pines Resort Sardinia, l’executive chef Pasquale D’Ambrosio e il celebre pizzaiolo Franco Pepe daranno vita a una cena a quattro mani che ridefinirà i confini tra alta cucina e pizza d’autore. . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Una Cena da Veri Intenditori: Pasquale D’Ambrosio e Franco Pepe al 7Pines Resort Sardinia.

