Un trio di vini Masi che ti farà fare sempre bella figura | l' idea regalo che finirà con il Prime Day

Un trio di vini Masi, capace di conquistare ogni occasione e impressionare gli ospiti, rappresenta l’idea regalo perfetta per celebrare la tradizione enologica veneta. Questa confezione, elegante e pratica, racchiude le eccellenze della Valpolicella e delle Venezie, regalando un viaggio tra i sapori autentici della regione. E in occasione dell’ultimo giorno di Prime Day, puoi portarla a casa con uno sconto del 18%. Approfitta subito di questa imperdibile offerta!

Le molteplici sfumature della tradizione enologica veneta, racchiuse in una pratica confezione firmata Masi: è l'idea regalo perfetta e oggi, per l'ultimo giorno di Prime Day, puoi averla con un ottimo sconto del 18%, a soli 28,89 euro. La confezione include tre bottiglie da 750 ml con tre diverse specialità. Una selezione che racconta la Valpolicella e le Venezie. La confezione, come anticipato, si compone di tre bottiglie da 750 ml, ognuna delle quali interpreta in modo distinto la filosofia produttiva della cantina Masi. Il cuore della selezione è rappresentato dal Campofiorin Rosso Verona IGT, un'etichetta che ha segnato la storia della Valpolicella e che ancora oggi viene considerata un riferimento per chi cerca struttura e complessità.

