Un treno ogni 60 minuti fra Genova e Milano il nuovo impegno di Liguria Lombardia e Piemonte

Un nuovo treno ogni ora tra Genova e Milano: un passo deciso verso maggiori collegamenti tra Liguria, Lombardia e Piemonte. L’accordo, firmato dagli assessori ai Trasporti dei tre territori, mira a potenziare le connessioni interregionali, facilitando spostamenti più rapidi e comodi per cittadini e imprese. Un impegno concreto per rafforzare l’integrazione territoriale e stimolare lo sviluppo economico, confermando la collaborazione come chiave del progresso condiviso.

