Un solo cuore una sola luce | Sciara si mobilita per la pace

Un solo cuore, una sola luce: Sciara si mobilita per la pace. La Parrocchia S. Anna, sotto la guida del Parroco Don Nunzio Pomara e con il coinvolgimento del gruppo parrocchiale “Shalom”, invita tutta la comunità a un momento di preghiera e riflessione. In tempi difficili come questi, il valore della pace diventa fondamentale: un’occasione per unirci e sperare insieme in un futuro migliore. Unisciti a noi e condividi questa luce di speranza.

La Parrocchia S. Anna, guidata dal Parroco Don Nunzio Pomara su input gruppo parrocchiale “Shalom”, organizza un momento di preghiera e riflessione dedicato alla Pace, un valore tanto invocato quanto necessario in questi tempi difficili. Ogni giorno i mezzi di informazione ci raccontano notizie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

