Un ramo colpisce e danneggia l?autobus | odissea di notte per 40 viaggiatori

Un semplice viaggio notturno si trasforma in un’odissea epica per 40 passeggeri pugliesi a bordo del Flixbus N555, partito da Roma Tiburtina alle 22:47 di lunedì sera, diretto a Bari. Un ramo abbattuto, infatti, coglie il veicolo, causando danni e ritardi imprevisti. La notte diventa una sfida, tra imprevisti e speranze di ripresa, dimostrando come anche le tratte più tranquille possano improvvisamente diventare una vera avventura.

