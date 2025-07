Un Posto al Sole trame dal 14 al 18 luglio 2025 | Agata è grave Michele sconvolto

Scopri le emozionanti novità di Un Posto al Sole dal 14 al 18 luglio 2025, dove il cuore di Palazzo Palladini batte più forte che mai. Tra colpi di scena e suspense, Agata si trova protagonista di un grave incidente che scuote tutti. Michele, sconvolto, si prepara ad affrontare una verità difficile. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Non resta che seguire le intricanti vicende di questa appassionante soap.

Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 14 al 18 luglio? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Agata. La sensitiva resterà coinvolta in un incidente e sarà ritrovata in gravissime condizioni. Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele scosso per l’incidente ad Agata. Michele sta ultimando la preparazione della trasmissione radiofonica sul caporalato, quando accade qualcosa di imprevisto. Il giornalista riceve una notizia che lo lascia sconvolto: Agata è rimasta coinvolta in un incidente ed è stata ritrovata in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it