Un piano sanitario coraggioso e stop all’overbooking nelle prenotazioni | la posizione dei medici del Cimo Umbria

Una svolta coraggiosa nel sistema sanitario umbro: il Cimo Umbria si schiera contro l’overbooking nelle prenotazioni, evidenziando che questa non può essere la risposta alle lunghe liste d’attesa. Durante un incontro cruciale con la Regione, i medici si sono fatti portavoce di un cambiamento necessario, puntando su soluzioni più efficaci e sostenibili. È ora di ripensare il futuro della sanità umbra, perché i pazienti meritano risposte concrete e umane.

Un nuovo piano sanitario coraggioso e l’overbooking non è la soluzione per le liste d’attesa. Dura presa di posizione del sindacato dei medici Cimo Umbria dopo l’incontro in Regione sul nuovo Piano Sanitario Regionale dell’Umbria, al quale ha partecipato anche Cimo Umbria con il segretario. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Sanità, il piano della Regione Umbria: “700 assunzioni previste nel 2025” - La Regione Umbria si prepara a rivoluzionare il proprio sistema sanitario con il nuovo Piano assunzioni, che prevede 700 nuove assunzioni nel 2025.

