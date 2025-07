Un piano Marshall per l’Ucraina | quanto costerà davvero la ricostruzione?

Quanto costerà davvero la ricostruzione dell’Ucraina? Volodymyr Zelensky parla di un piano Marshall da 850 miliardi di dollari, distribuiti in tre decenni, per risanare un Paese segnato dal conflitto. Questi numeri, ancora provvisori e in continua crescita, evidenziano l’immensa sfida che attende il Paese e il mondo. Con la guerra senza fine, prevedere il costo reale diventa un esercizio di pura ipotesi, illustrando quanto la ricostruzione sia un’impresa titanica e urgente.

Per Volodymyr Zelensky l’ Ucraina ha bisogno di un gigantesco piano Marshall e secondo Kyiv sono necessari almeno 850 miliardi di dollari spalmati su tre lustri per ricostruire il Paese. Questi gli ultimi numeri, provvisori come quelli spuntati negli anni precedenti, ma ovviamente in crescita. Con la guerra che continua e senza vederne la fine, l’esercizio di prevedere quanto costerà la rifondazione post-bellica non può che essere fine a se stesso. Oltre che rappresentare simbolicamente l’appoggio dell’ Occidente abbastanza sparpagliato, con gli Stati Uniti che si sono comunque smarcati e Donald Trump di non versare più aiuti a fondo perso, e i volenterosi europei che si dicono ancora convinti che a saldare il conto ci penserà invece Vladimir Putin, quando avrà preso coscienza del suo fallimento e di aver perso così la guerra. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Un piano Marshall per l’Ucraina: quanto costerà davvero la ricostruzione?

In questa notizia si parla di: piano - marshall - ucraina - costerà

Un Piano Marshall per la Palestina: la proposta dimenticata di Berlusconi - Un Piano Marshall per la Palestina: un'idea che, nonostante il contesto attuale, potrebbe risvegliare speranze di rinascita.

Ucraina, da Roma il ‘piano Marshall’ per Kiev: 200 accordi per oltre 10 miliardi; Conferenza sull'Ucraina, Meloni: Italia schierata dalla parte giusta della storia | Zelensky: Da Mosca puro terrorismo, rifiuta ogni pace | L'ambasciata russa: A Roma cinici e ingordi; Un nuovo Piano Marshall | Quanto costerà la ricostruzione dell’Ucraina.