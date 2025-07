Un paese marcio sporco già morto

Le classi dirigenti che si susseguono alla guida del Paese, nulla fanno per arginare quest’elenco di nefandezze che rimane sotto la coltre. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Un paese marcio, sporco, già morto

In questa notizia si parla di: paese - marcio - sporco - morto

“Israele fa il lavoro sporco per tutti noi in Iran”. L'ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. In attesa di capire a chi si riferiva con quel “noi”, segnalo che, nonostante i media (salvo eccezioni) abbiano deciso di oscurare il genocidio a Gaza, coloro ai quali ev Vai su Facebook

Marco Predolin, cosa fa oggi: «Berlusconi? Lo incontrai sporco di cozze. Potevo essere al posto di Bonolis o S; Marco Predolin, cosa fa oggi: «Berlusconi? Lo incontrai sporco di cozze. Potevo essere al posto di Bonolis o Scotti». Le false voci sull'Aids e la morte; Marco Predolin, cosa fa oggi: «Berlusconi? Lo incontrai sporco di cozze. Potevo essere al posto di Bonolis o S.

Trovato morto 50enne Lutto in paese - Il Resto del Carlino - Trovato morto 50enne Lutto in paese Costernazione e dolore ieri in paese per la notizia del suicidio di un rumeno di 50 anni da qualche anno residente in Apecchio. Riporta ilrestodelcarlino.it

Paese in lutto per lo studente morto - Il Giorno - Sono le ultime parole che ha rivolto ai suoi genitori prima di spirare Matteo Piazza, studente di 18 anni di Costa Masnaga che frequentava l’Ipsia di Monza. Si legge su ilgiorno.it