Un messaggio poi la chiamata | Si è buttata il papà di Aurora Maniscalco racconta la telefonata col fidanzato

La tragica vicenda di Aurora Maniscalco scuote l’Italia: il papà Francesco denuncia zone d’ombra e fa emergere i dubbi sulla tragica caduta della giovane hostess palermitana a Vienna. In un'intervista a Fanpage.it, racconta la telefonata con il fidanzato e le sue emozioni di padre impotente. Un caso che continua ad appassionare e sollevare domande ancora senza risposta, lasciando un dolore profondo e un richiamo alla verità.

A Fanpage.it parla Francesco Maniscalco, il papà di Aurora, la hostess palermitana di 24 anni precipitata dal balcone dell'appartamento dove viveva con il fidanzato a Vienna: "Non voglio accusare nessuno, ma tanti passaggi non si capiscono. La mia rabbia è che da papà non posso più aiutare mia figlia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: papà - aurora - maniscalco - fidanzato

Michelle Hunziker, famiglia riunita alla comunione di Celeste: ma manca papà Tomaso Trussardi. Da Aurora Ramazzotti a Cesare: i look degli invitati - Una domenica di festa e affetti per Michelle Hunziker, che ha riunito la famiglia per la prima comunione di Celeste.

Torna domani pomeriggio a Palermo la salma di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana caduta dal terzo piano del suo alloggio a Vienna nella notte tra il 21 e 22 giugno e morta dopo giorni in ospedale. Secondo quanto si apprende, al fidanzato s Vai su Facebook

Un messaggio, poi la chiamata: “Si è buttata”, il papà di Aurora Maniscalco racconta la telefonata col fidanzato; Aurora Maniscalco, il padre accusa il fidanzato e mostra i messaggi: Ci sono state liti e botte; Aurora Maniscalco precipitata dal balcone e morta a Vienna: il suo cellulare per ore in mano al fidanzato. «Si.