Un magistrato che gioca a fare il giornalista | nessuna novità Il caso Tescaroli

Un magistrato che si improvvisa giornalista, e un sindacato che premia un magistrato, sollevano interrogativi complessi sulla trasparenza e l’etica. La Pergamena al merito conferita a chi oltrepassa i confini del proprio ruolo: è un riconoscimento o un segnale di confusione tra giudizio e narrativa? In un mondo dove le notizie si intrecciano con i poteri, è fondamentale chiarire cosa rappresenta davvero questa vicenda.

Un cane che morde un uomo non è una notizia. Un uomo che morde un cane lo è. Allo stesso modo, un sindacato di giornalisti che premia un giornalista non è una notizia. Ma un sindacato di giornalisti che premia un magistrato? E un magistrato che gioca a fare il giornalista? Un magistrato che parla per comunicati perentori come sentenze? Un magistrato che morde un uomo a mezzo stampa, quello è una notizia o no? La Pergamena al merito conferita dall'Associazione stampa toscana a Luca Tescaroli, procuratore di Prato, porta al pettine tutti questi nodi. Ma il pettine non è la mancata separazione delle carriere tra magistrati e giornalisti, o almeno non solo quella.