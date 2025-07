Un grande Lenergy Pisa cede ai rigori

Una sfida emozionante tra Lenergy Pisa BS e Domusbet.tv Catania si è conclusa ai rigori, regalando un pomeriggio di grande suspense e talento. Entrambe le squadre hanno dimostrato cuore e determinazione in campo, lasciando il pubblico senza fiato. Chi avrà avuto la meglio? Scopriamolo insieme, perché ogni match è una storia da vivere fino all’ultimo tiro.

Domusbet.tv Catania BS: Catarino, Josep Jr., De Nisi, Farinha, Maciel, Padilha, Almeida, Ponzetti, Cabral, Barbagallo, Giordani, Shalabi. All.: Santos. Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Armadori, Fazzini, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Ardil, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

