Oggi Gaza è Rama. La strage si rinnova con il sangue degli innocenti. Ieri Erode il Grande, oggi Netanyahu, «il più grande uomo al mondo» Di Gaza nulla si può più dire. Tutto ciò che si poteva fare è stato fatto. Tutto il male possibile si è riversato su un intero popolo, senza alcuna pietà. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Un grande grido si è udito a Gaza, un lamento e pianto amaro. Rachele piange i suoi figli, e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più”