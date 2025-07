Un giudice sospende nuovamente il decreto di Trump di revoca dello ius soli

Un nuovo capitolo si apre nella lotta per i diritti civili negli Stati Uniti: il 10 luglio, un giudice federale ha nuovamente sospeso il decreto di Donald Trump che revocava lo ius soli, il principio che garantisce la cittadinanza a chi nasce sul suolo americano. Questa decisione riaccende il dibattito sulla cittadinanza e i diritti dei nati negli USA, lasciando aperti importanti interrogativi sul futuro delle politiche migratorie nel paese.

Il 10 luglio un giudice federale statunitense ha nuovamente sospeso l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump di revoca dello ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un giudice sospende nuovamente il decreto di Trump di revoca dello ius soli

