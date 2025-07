un dna maschile ignoto sul tampone orale di chiara poggi

Un misterioso DNA maschile rinvenuto nel tampone orale di Chiara Poggi, prelevato 18 anni fa e analizzato solo ora, riaccende i sospetti e apre nuovi interrogativi sul crimine irrisolto. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare le piste investigative e cambiare il corso della vicenda. Ma chi è l’uomo sconosciuto? La verità si nasconde ancora nell’ombra.

Dal tampone orale di Chiara Poggi, prelevato 18 anni fa e analizzato soltanto ora nel corso dell' incidente probatorio, sarebbe stata individuata una minima quantitĂ di dna maschile appartenente ad un uomo non ancora identificato e, dunque, non riconducibile nĂ© ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l' omicidio della ragazza, nĂ© ad Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della procura di Pavia. Secondo quanto si apprende dai consulenti delle parti, l'esame verrĂ ripetuto, proprio perchĂ© la quantitĂ di profilo genetico sarebbe minima, e non è escluso che si possa trattare di una contaminazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net