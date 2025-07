Un colpo alla burocrazia il governo batte i record sull’attuazione dei decreti e sui fondi | 300miliardi liberati in tre anni

Un colpo alla burocrazia e un record di efficienza. In meno di tre anni, il governo Meloni ha rivoluzionato le procedure, sbloccando 300 miliardi di euro e riducendo drasticamente i tempi di attuazione delle misure. Le leggi autoapplicative crescono, garantendo interventi piĂą rapidi e concreti. E i dati sul governo Meloni: i...

Il governo Meloni marcia spedito. In meno di tre anni l'esecutivo di centrodestra ha ridotto notevolmente i tempi burocratici per lo stanziamento delle risorse, sbloccato circa 300 miliardi di euro e limitato il numero dei decreti attuativi per rendere immediatamente efficaci le misure adottate. Crescono ancora le leggi autoapplicative che, cioè, non hanno bisogno di ulteriori passaggi per diventare esecutivi. I dati sul governo Meloni: i decreti attuativi diminuiscono. Palazzo Chigi ha reso noto il report di un'attivitĂ tesa a ridurre la burocrazia. Nel secondo trimestre  2025 si conferma il costante e progressivo impegno del Governo a limitare il rinvio ai provvedimenti attuativi al fine di rendere immediatamente efficaci le misure adottate e prontamente disponibili le risorse stanziate.

