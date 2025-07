Un cavallo un gufo e Shomurodov! Lo strano annuncio del Basaksehir

L'Istanbul Basaksehir sorprende ancora, questa volta con un annuncio che unisce creatività e mistero. Attraverso un video realizzato con intelligenza artificiale, il club turco presenta l’arrivo di Eldor Shomurodov dalla Roma, raffigurandolo come un guerriero uzbeko accompagnato da un cavallo e un gufo. Un modo originale per coinvolgere i tifosi e dare il benvenuto a un nuovo protagonista: sarà davvero così, pronto a combattere in campo?

Per annunciare l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla Roma di Eldor Shomurodov, l'Istanbul Basaksehir ha postato sui propri profili social un video realizzato con l'intelligenza artificiale, in cui compare l'attaccante nelle vesti di un guerriero uzbeko, accompagnato da un cavallo e da un gufo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un cavallo, un gufo e... Shomurodov! Lo strano annuncio del Basaksehir

