Un campione del mondo si offre alla Roma | valutazioni in corso a Trigoria

Nicolas Tagliafico, campione del mondo nel 2022, si propone alla Roma in cerca di una nuova avventura. La sua offerta, sotto gli occhi attenti di Trigoria, potrebbe rafforzare la difesa giallorossa, specialmente con il ritorno di Paulo Dybala, suo compagno di nazionale. Mentre Massara valuta attentamente l’operazione, i tifosi sognano già un colpo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Calciomercato Roma...

Nicolas Tagliafico si è offerto alla Roma. Il terzino argentino è alla ricerca di una nuova squadra e si sarebbe proposto al club giallorosso dove ritroverebbe Paulo Dybala con cui ha vinto il Mondiale nel 2022. Massara sta valutando il tesseramento del sudamericano. Calciomercato Roma.

LIVE Musetti-Medvedev 7-5, 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l'azzurro chiude da campione e ora si gode Zverev-FIls - Lorenzo Musetti trionfa con un convincente 7-5, 6-4 su Medvedev nell'ATP di Roma 2025, chiudendo così una spettacolare DIRETTA LIVE.

