Un aiuto per i genitori nei primi mille giorni di vita del bambino arriva da Spazio Famiglie

Nel cuore di questa iniziativa, Spazio Famiglie si propone di diventare un punto di riferimento fondamentale per i genitori nei primi mille giorni di vita del bambino. Con un approccio condiviso e un sostegno concreto, il progetto mira a rafforzare la genitorialità e a creare una rete solida di servizi territoriali. Insieme, possiamo garantire ai nostri piccoli un inizio di vita sereno e ricco di opportunità , perché ogni bambino merita il meglio fin dai primi istanti.

Accompagnare le famiglie nel delicato percorso dei primi anni di vita dei bambini, offrire sostegno concreto alla genitorialità e costruire una rete territoriale solida di servizi e alleanze: sono questi i principali obiettivi del progetto "Spazio Famiglie: Insieme nei Primi 1000 Giorni – ATS VEN. 🔗 Leggi su Veronasera.it

