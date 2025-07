Umbria Jazz a gestire l' ordine pubblico e a sostegno di operazione internazionali anche poliziotti dall' Albania

l festival, garantendo sicurezza e coordinamento, rafforzando così i legami di amicizia e collaborazione tra le due nazioni. Questa sinergia rappresenta un esempio tangibile di come l'unità e la formazione condivisa possano contribuire a creare un evento sicuro e indimenticabile per tutti i partecipanti, celebrando non solo la musica, ma anche i valori di solidarietà e cooperazione internazionale.

Continua il legame, basato anche sulla formazione, tra la Polizia di Perugia e gli agenti di Polizia dell'Albania che tornano in Umbria per collaborare all'ordine pubblico di un grande evento: il Festival “Umbria Jazz”. I due poliziotti in servizio pattuglieranno la città durante il periodo di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: umbria - jazz - ordine - pubblico

VIDEO Umbria Jazz 2025, Pagnotta: "Edizione per tutti i gusti. Mika? Chi non lo apprezza non vada all'Arena" - L'Umbria Jazz 2025, sotto la direzione di Carlo Pagnotta, propone un’edizione all’insegna della varietà, con un programma pensato per accontentare tutti i gusti.

#laziosound2025 : A FIUGGI LA FINALE DI CATEGORIA JAZZ Oggi, 27 giugno, al Teatro Comunale di Fiuggi va in scena la finale della categoria "Jazz" di LAZIOSound 2025. Un appuntamento imperdibile e a ingresso gratuito per scoprire le nuove promesse Vai su Facebook

Umbria Jazz, a gestire l'ordine pubblico e a sostegno di operazione internazionali anche poliziotti dall'Albania; Polizia albanese a fianco della Polizia per Umbria Jazz; Umbria Jazz al via, Perugia si accende con la grande musica.

Successo di pubblico per Umbria jazz winter dei 30 anni - Successo per la 30/a edizione di Umbria jazz winter a Orvieto che ha fatto registrare 7. Riporta ansa.it

Umbria Jazz, si alza il sipario. La ‘prima’ di Stefano Mazzoni: “Vi porto nel cuore del Festival” - Il neopresidente della Fondazione: “Premesse per un’ottima edizione, città in gran fermento. Scrive msn.com