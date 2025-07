Umbria Jazz 2025 si inizia a fare sul serio | il programma di venerdì 11 luglio

Umbria Jazz 2025 prende il via con entusiasmo e grandi aspettative. Dopo l’anteprima di ieri, si apre ufficialmente il festival più atteso dell’estate, promettendo emozioni musicali uniche e performance straordinarie. Venerdì 11 luglio segna l’inizio di una serie di eventi imperdibili che consolidano questa manifestazione come il cuore pulsante del jazz italiano. Il grande giorno è arrivato, e la musica sta per prendere il sopravvento!

Il grande giorno è arrivato. Inizia oggi, venerdì 11 luglio, l'edizione 2025 di Umbria Jazz. Dopo l'anteprima di ieri, giovedì 10, in piazza IV Novembre, dove si è tenuto il concerto tributo peri 40 anni delle clinics con il Berklee College (gli ex allievi hanno suonato insieme a Mathis Picard).

VIDEO Umbria Jazz 2025, Pagnotta: "Edizione per tutti i gusti. Mika? Chi non lo apprezza non vada all'Arena" - L'Umbria Jazz 2025, sotto la direzione di Carlo Pagnotta, propone un’edizione all’insegna della varietà, con un programma pensato per accontentare tutti i gusti.

Tra poco inizia di nuovo questa bella e intensa avventura al meraviglioso Umbria Jazz Festival con i miei amici e grandi musicisti del Nico Gori "Young Lions" 4tet, ovvero Sergio Aloisio Rizzo, Francesco Tino e Simone Brilli Can't wait!!

