Ultim’ora Sinner l’annuncio gela | non vuole farlo

Jannik Sinner, il talento italiano del tennis, ha sorpreso tutti annunciando di non voler partecipare a un’importante sfida. Dopo un inizio difficile e un problema al gomito, le speranze dei suoi fan si erano affievolite, ma lui ha deciso di rispondere con coraggio e determinazione. L’orizzonte del torneo si fa incerto, ma la sua scelta dimostra che anche nei momenti più complessi, la volontà di lottare non si arrende mai.

Jannik Sinner ha deciso di non farlo: l'annuncio del numero 1 al mondo ha lasciato di sasso tutti i suoi tifosi. Dopo i difficilissimi due set vissuti contro Grigor Dimitrov e il problema al gomito successivo alla caduta nelle prime fasi del match contro il bulgaro in tanti avevano dubbi sulle possibilità di Jannik Sinner di battere Ben Shelton – numero 10 al mondo – e approdare per la seconda volta in carriera alle semifinali del torneo di Wimbledon. Invece il numero 1 al mondo, sceso in campo con un'ortesi elastica per dare più stabilità al gomito destro, ha sconfitto il suo avversario in tre set giocando un'ottima partita.