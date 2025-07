Ultim’ora Osimhen nuova offerta del Galatasaray | le ultime

Il mercato del Napoli si fa infuocato: Victor Osimhen, protagonista di una stagione straordinaria, è al centro di intense trattative di uscita. Dopo l’ultima offerta del Galatasaray, le trattative si fanno sempre più concrete, segnando la fine di un’epoca tra il centravanti e i partenopei. La sua cessione potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo, con il club turco pronto a rilanciare. Resta da scoprire come evolverà questa complicata vicenda di calciomercato.

Il Napoli lavora all’uscita del centravanti nigeriano, con il club turco che ora ha posto una nuova offerta alle tasche di De Laurentiis Il Napoli lavora in ottica calciomercato in uscita, con la questione Victor Osimhen sempre più calda. Il centravanti nigeriano è alle prese nel cercare una nuova sistemazione, stavolta però definitiva. La storia d’amore tra lui e i partenopei è giunta al termine e le parti vogliono separarsi al più presto. Giovanni Manna, direttore sportivo, è a stretto contatto con i dirigenti del Galatasaray per chiudere la trattativa. Tante offerte, ma insoddisfacenti per il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Osimhen, nuova offerta del Galatasaray: le ultime

In questa notizia si parla di: offerta - ultim - osimhen - galatasaray

Ultim’ora Napoli, il PSV accetta l’ultima offerta per Noa Lang: le cifre definitive - Il Napoli si prepara a fare un ulteriore passo avanti nel mercato, mentre il PSV ha ufficialmente accettato l’ultima offerta per Noa Lang, aprendo le porte a un’operazione ormai vicina alla conclusione.

BREAKING – #Osimhen, ecco la risposta del #Napoli all’ultima offerta del #Galatasaray Vai su X

«Ogni giocatore vuole venire al Galatasaray. Abbiamo fatto l'offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore». Queste le parole di Metin Öztürk, membro della dirigenza della squadra turca che nelle ultime ore si è avvicin Vai su Facebook

Il Napoli non ha accettato per ora i termini di pagamento del Galatasaray; BREAKING – Osimhen, ecco la risposta del Napoli all’ultima offerta del Galatasaray; Napoli, rifiutata l’ultima offerta del Galatasaray per Osimhen: la situazione.

Caso Osimhen: il Napoli ha rifiutato l’ultima offerta del Galatasaray - Il sito dell'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, sintetizza ... Come scrive ilnapolionline.com

SKY - Napoli, rifiutata l'offerta da 70 milioni del Galatasaray per Osimhen, il club azzurro vuole 75 milioni - I turchi hanno messo sul tavolo una proposta da 70 milioni di euro suddivisi in 5 rate, con alcune l ... Segnala napolimagazine.com