Ultim’ora Napoli novità su Lucca | c’è l’annuncio

Annuncio improvviso in casa Napoli riguardo al possibile arrivo in azzurro di Lorenzo Lucca, l'ultima ora è clamorosa e stupisce i tifosi Il calciomercato del Napoli continua ad essere ricco di sorprese e infiammate improvvise, come quest'ultima ora giunta che vede Lorenzo Lucca diretto interessato. Il calciatore dell'Udinese infatti, è da diverso tempo nel mirino degli azzurri, desiderosi di far arrivare l'attaccante alla corte di Antonio Conte. Giovanni Manna, direttore sportivo, è al lavoro per regalare al tecnico la miglior rosa possibile per lottare su più fronti. Nella stagione in cui il Napoli giocherà con il tricolore sul petto, gli azzurri mireranno a difendere il titolo e compiere un dignitoso cammino in Champions League.