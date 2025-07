Ultimo re di Roma | dieci sold out all’Olimpico e un annuncio che può cambiare tutto

Dopo sei anni dall’esplosivo debutto all’Olimpico, Ultimo continua a scrivere la sua leggenda con tre date completamente sold out. Un trionfo che conferma il suo status di re di Roma e non solo. La sua musica ha ancora il potere di unire e emozionare, facendo di ogni concerto un evento unico. E ora, con un annuncio che potrebbe cambiare tutto, il futuro si apre ancora più in grande…

Sono passati circa sei anni dal primo sold out conquistato da Ultimo nel suo stadio Olimpico ma la storia non è affatto cambiata; il cantante romano ha conquistato la capitale anche quest’anno registrando il tutto esaurito in tutte e tre le date del tour. La prima serata è stata un successo, come testimoniato dall’artista che, come è solito fare, ha condiviso un video post-concerto in cui canta la sua ultima canzone “Bella Davvero” in uno stadio colmo di luci ed emozioni che fanno da cornice alla voce del cantante e alla sua chitarra. “Roma è Roma. Questa è casa mia” ha scritto Ultimo, sottolineando ancora una volta il legame indissolubile che lo lega alle sue radici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ultimo re di Roma: dieci sold out all’Olimpico e un annuncio che può cambiare tutto

In questa notizia si parla di: sold - olimpico - roma - dieci

Attesa per gladiatore Vasco all'Olimpico, sold out 120mila fan - L’attesa per il concerto di Vasco Rossi all’Olimpico ha raggiunto il massimo, con oltre 120.000 fan pronti a vivere un’esperienza indimenticabile.

Achille Lauro fa il tutto esaurito allo Stadio Olimpico di Roma: il concerto del 10 giugno 2026 è già sold out. Un successo meritato #AchilleLauro #StadioOlimpico #Roma #soldout Vai su X

STADIO OLIMPICO TUTTO SOLD OUT. @achilleidol conquista ufficialmente Roma #AchilleLauro #FriendsAndPartners Vai su Facebook

Ultimo all'Olimpico per la decima volta: il 13 luglio l’annuncio più importante della sua carriera, diretta gratuita dal Parchetto; Ultimo, la scaletta del concerto allo stadio Olimpico di Roma; Achille Lauro conquista Roma: polverizzati i biglietti del suo primo Stadio Olimpico Comuni Immortali. La data del 10 giugno 2026 è sold out..

Ultimo nella storia della musica: l’artista più giovane di sempre a fare dieci volte l’Olimpico - Domenica 13 luglio l’ultima delle tre serate e l’annuncio: probabilmente un maxi ... Scrive msn.com

Scaletta concerto Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma, 11 luglio 2025/ Il possibile ordine delle canzoni - Scaletta concerto Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma di stasera, 11 luglio 2025: l'ordine dei brani per la seconda data sold out nella Capitale ... Come scrive ilsussidiario.net